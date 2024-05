Taraba: Vodohospodárska výstavba vyhlási nový tender na prevádzkovanie kompy na Dunaji

Prihlásiť sa doň budú môcť štátni aj súkromní prevádzkovatelia. Vo štvrtok o tom informovali minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a riaditeľ VV Peter Molda. Taraba zároveň nariadil ukončiť doterajšiu nevýhodnú prevádzku kompy súkromným prevádzkovateľom.

„V najbližších dňoch vyhlási VV novú súťaž. Umožňuje nám to jestvujúci kontrakt, ktorý máme s dodávateľom tejto služby,“ deklaroval Molda. Poznamenal, že aktuálna zmluva so súkromníkom umožňuje službu presúťažiť kedykoľvek za rovnakých podmienok. Aktuálne platí zmluva od roku 2015 do roku 2030. Taraba skritizoval bývalé vedenie envirorezortu, že zmluvu nezrušilo.

Parametre súťaže budú nastavené nediskriminačne. Molda sa zároveň vylúčil z procesu verejného obstarávania, keďže bol v minulosti poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa SVP. „Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností o potenciálnom konflikte záujmov bude pre túto zákazku a všetky kroky súvisiace s pripravovaným VO na nového prevádzkovateľa kompy splnomocnená iná osoba,“ poznamenal.

Za uplynulých päť rokov išlo súkromnému prevádzkovateľovi na zabezpečenie kompy vyše deväť miliónov eur. Jeden cyklus v úseku Vojka - Kyselica - Vojka predstavoval 206 eur bez DPH a jednu pohotovostnú hodinu vysúťažili na 122 eur bez DPH, priblížil Molda.

Riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Jozef Moravčík priblížil, že podnik má vo vlastníctve štátnu kompu za 2,8 milióna eur od roku 2020. Odvtedy sa nevyužíva a stojí na Dunaji. Podnik za ňu platil len lodníkovi a strojníkovi, ktorí zabezpečovali údržbu a reštartovanie motorov. Pre kompu hľadal SVP aj komerčné uplatnenie, čo sa však nepodarilo, uviedol Moravčík.

„Budajovci ju nechali zaparkovanú na Dunaji, aby mohla naďalej prevádzkovať tá súkromná spoločnosť, ktorú tak veľmi kritizovali, aby ďalšie roky za tie obrovské peniaze mohla prevádzkovať súkromnú kompu,“ povedal Taraba.

Moravčík zároveň deklaroval, že SVP sa zúčastní súťaže so svojim plavidlom aj posádkou. „Verím, že ak budeme úspešní, tak túto službu budeme zabezpečovať na vynikajúcej odbornej úrovni,“ skonštatoval Moravčík. Ak by SVP v súťaži neuspel, štátna kompa by sa mohla podľa Tarabu využiť na inom úseku na Dunaji alebo by sa mohla odpredať.

Šéf envirorezortu zároveň poukázal na to, že časy, keď sa z Vodohospodárskej výstavby robila „dojná krava“ skončili a veľa vecí bude mať trestnoprávnu dohru.

Pre kauzu obstarávania kompy cez Dunaj čelil pokusu o odvolanie v Národnej rade SR vtedajší šéf rezortu Peter Žiga (v súčasnosti Hlas-SD). Opoziční poslanci vtedy hovorili o manipulácii verejného obstarávania a významných škodách pre štát. Upozornili tiež, že zmluva medzi VV a súkromnou firmou Ponton City je prakticky nevypovedateľná. Žiga kritiku opozície odmietal. Tvrdil, že štát v prípade kompy neprišiel o jediné euro a nikto nič neukradol. Novú kompu uviedli do prevádzky 1. júla 2015.