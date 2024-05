Rozvodový právnik: Toto je najhoršia predmanželská zmluva, akú som spisoval

Newyorčan James Sexton sa už 20 rokov živí ako právnik so zameraním na rodinné právo a rozvody. Počas svojej praxe pomohol ukončiť tisíce manželstiev, no rovnako sa zaoberá aj spisovaním predmanželských zmlúv.

Sexton tvrdí, že v práci sa stretol s rôznymi ľudskými príbehmi, no zvlášť jeden mu utkvel v pamäti kvôli svojmu nezvyčajnému obsahu.

Sexton prezradil viac o bizarnej požiadavke manželského páru v podcaste Diary of a CEO, ktorý moderuje Steven Bartlett.

„Manžel bol presvedčený o tom, že ona príde o krásu, a on nadobudne majetok. Vyriešil to predmanželskou zmluvou.“

Napriek tomu, že objektom predmanželských zmlúv obvykle bývajú hmatateľnejšie požiadavky, ako hnuteľný a nehnuteľný majetok, podľa Sextona táto zmluva pred súdom obstála.

„Bolo to vymáhateľné, chceli síce napadnúť takú požiadavku, ale nakoniec sudca povedal 'je to nechutné, neviem, prečo si beriete takého človeka, ale je to vymáhateľné. Je to zmluva, obaja ste ju podpísali.'“