Video: Žena sa viezla na streche auta, hrozí jej pokuta

ADEPTKA NA DARWINOVU CENU ? AK BY SA ROZDÁVALI CENY ZA HAZARD SO ŽIVOTOM, ŽENA NA VIDEU BY BOLA NA MEDAILOVEJ PRIEČKE Policajti z Revúcej riešia priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustila 33 – ročná žena z Revúcej. Miesto vedľa vodiča sa jej asi nezdalo dosť dobré a tak si sadla na strechu VW Touareg a takto sa vozila po Revúcej. Táto jej „spanilá jazda“ zjavne neprekážala ani vodičovi. Táto udalosť sa našťastie zaobišla bez zranení, ale neostane bez povšimnutia správneho orgánu, ktorý bude rozhodovať o sankcii. Jazdite zodpovedne a nehazardujte so svojim zdravím! Stačí okamih a následky môžu byť fatálne, potom je už na akúkoľvek ľútosť neskoro...