V súvislosti s nehodou na D1 pri Hornej Strede padlo obvinenie

V súvislosti s pondelkovou (27. 5.) tragickou dopravnou nehodou na diaľnici D1 pri Hornej Strede obvinil policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom 40-ročného vodiča kamiónu z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Ako dodala, vyšetrovateľ zároveň podal návrh na väzobné stíhanie obvineného. Presné príčiny a okolnosti tragickej udalosti sú naďalej v štádiu vyšetrovania.

Pri hasení požiaru osobného auta na diaľnici narazil do stojacich zasahujúcich vozidiel kamión. Nehoda si vyžiadala životy dvoch hasičov, jedna osoba utrpela ťažké, ďalšia osoba ľahšie zranenia. Diaľnica bola uzatvorená v oboch smeroch do utorka (28. 5.) do 2.30 h.