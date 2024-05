KDH: Rozhodnutie nepostaviť univerzitnú nemocnicu na Rázsochách je nesprávne

Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za KDH Peter Stachura. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Halamová.

„Vláda sa vzdala ambície vybudovať špičkovú komplexnú nemocnicu. Oklamala ľudí a chystá sa postaviť len nový pavilón so 400 lôžkami, pričom väčšina novej nemocnice bude sídliť v zrekonštruovanej takmer 50-ročnej budove ružinovskej nemocnice,“ vyhlásil Stachura.

Poukázal na to, že národná nemocnica na Rázsochách mala spolu s ostatnými súčasťami Univerzitnej nemocnice Bratislava zabezpečiť jedinečné výkony pre všetkých občanov v krajine pod jednou strechou a zároveň byť národným centrom pre vedu a vzdelávanie.

Poslanca NR SR Františka Majerského (KDH) sklamal aj výber lokality v Ružinove. „Namiesto projektu na zelenej lúke sa bude musieť spraviť množstvo kompromisov, aby bol projekt vôbec uskutočniteľný. Je to napríklad zbúranie zimného štadióna, problémy s kanalizáciou, parkovaním a dopravou v Ružinove ako takou,“ doplnil.

Za zlú správu označil Majerský, že po ukončení činnosti dosluhujúcich nemocníc na Kramároch a v Starom Meste sa časť univerzitnej zdravotnej starostlivosti bude musieť presunúť do súkromnej nemocnice Bory, čím štát stratí dosah na časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Vláda v stredu odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Nemocnica by mala mať kapacitu 1015 lôžok a dokončená by mala byť najneskôr do konca roka 2032. V lokalite Rázsochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) s kapacitou 446 lôžok.