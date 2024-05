Pri užívaní niektorých liekov sa odporúča obmedziť pobyt na slnku

Môže to viesť k vyrážkam, začervenaniu, opuchom či popáleninám. Negatívne to môže ovplyvniť aj dlhodobé kožné ochorenia, napríklad atopickú dermatitídu, psoriázu alebo herpes. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Apeluje na ľudí, aby pri daných liekov čo najviac obmedzili pobyt na slnku.

„Medzi lieky, ktoré spôsobujú takúto citlivosť, patria napríklad niektoré antibiotiká, retinoidy, antidepresíva, antiepileptiká, onkologické lieky, lieky na tlak, cukrovku a vysoký cholesterol, protizápalové lieky vrátane tých voľnopredajných, masti a krémy, rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného,“ priblížil na sociálnej sieti.

Pacienti môžu informácie o tom, či liek spôsobuje zvýšenú citlivosť na slnko, nájsť v príbalovom letáku. „Prípadne sa spýtajte vášho lekárnika,“ odporučil ŠÚKL. Na ľudí apeloval, aby pri užívaní týchto liekov obmedzili pobyt na slnku v čo najväčšej možnej miere. „Rovnako je dôležité používanie slnečnej ochrany počas celého dňa, a to aj v prípade pobytu mimo priameho slnka,“ dodal.