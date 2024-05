Lídri niektorých krajín EÚ prídu do Prahy rokovať o muničnej pomoci pre Kyjev

Na pracovnej večeri v Kramářovej vile sa podľa hovorkyne vlády Lucie Ješátkovej zúčastní napríklad poľský prezident Andrzej Duda, predsedníčka dánskej vlády Mette Frederiksenová, holandský premiér vlády Mark Rutte a lotyšská premiérka Evika Siliňová.

Premiér Fiala vo videu na sieti X dodal, že Rusko sa netají tým, že jeho mocenské ambície siahajú ďalej ako na Ukrajinu, sú oveľa väčšie. Európa je ale podľa neho bohatšia a je schopná toto nebezpečenstvo zvládnuť a vojne predísť. Argumentoval, že hrubý domáci produkt EÚ je v porovnaní s Ruskom desaťkrát väčší. Európa je dostatočne bohatá, musí sa ale správať prezieravo, zdôraznil český premiér.

S návrhom na nákup munície pre Ukrajinu mimo členských štátov EÚ prišiel český premiér na mimoriadnom summite EÚ na začiatku februára.

Do iniciatívy sa doteraz zapojilo 20 krajín z celého sveta, ktoré už do fondu prispievajú alebo chcú prispievať. Česko funguje ako sprostredkovateľ, ktorý vie, čo ukrajinská armáda potrebuje a prepája jednotlivé krajiny s dodávateľmi vojenského vybavenia. Prvé dodávky z tejto iniciatívy by mali na Ukrajinu zamieriť začiatkom leta.