Na dobrovoľnú vojenskú prípravu sa možno prihlásiť do konca mája

Počas 11-týždňového výcviku sa naučia alebo zdokonalia v práci v tíme, v zvládaní stresových situácií a v základoch vojenskej taktiky a streľby. TASR o tom informoval hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič.

Vojenský výcvik sa začína 8. júla v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. „Po úspešnom absolvovaní výcviku ukončenom slávnostným vyradením a vojenskou prísahou budú absolventi povýšení do hodnosti vojak 2. stupňa a zaraďovaní do záloh s možnosťou vstúpiť aj do aktívnych záloh,“ priblížil hovorca.

Účastníci dostanú potrebný materiál, bezplatné ubytovanie a stravu, získajú základné vedomosti a zručnosti potrebné na plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. Počas celej doby výcviku majú zabezpečené zdravotné, dôchodkové a úrazové poistenie. „Prihlásiť sa môžu absolventi strednej školy, ale aj tí, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie,“ doplnil hovorca.

Počas jednorazového výcviku dostanú uchádzači o DVP za každý predchádzajúci absolvovaný mesiac po častiach vyplatený finančný príspevok vo výške 1452 eur v čistom. Kompletné podmienky na zaradenie a kontakty na regrutačné skupiny nájdu záujemcovia na stránke budemvojak.sk