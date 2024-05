LDI: Nezvestnosť dieťaťa treba nahlásiť hneď, prvé hodiny sú zväčša rozhodujúce

„Na Slovensku neexistuje 24-hodinová lehota hlásenia nezvestnosti od času zmiznutia dieťaťa. Je dôležité, možné a potrebné hneď po zistení základných informácií ohľadom strateného dieťaťa nezvestnosť hneď oznámiť na telefónnom čísle 158 a následne i na útvare Policajného zboru, ktorý je povinný po dieťati začať pátrať ihneď,“ ozrejmila riaditeľka LDI Táňa Ivanič Rybanská.

V Európe je každoročne nahlásených 250.000 nezvestných detí. Minulý rok prijali európske krízové linky pre nezvestné deti na medzinárodnom čísle 116000 spolu 67.345 hovorov týkajúcich sa 7274 prípadov nezvestných detí. „Z tohto množstva až 66 percent predstavovali deti, ktoré buď utiekli, alebo boli vyhodené zo svojich domovov,“ dodala Ivanič Rybanská.

V rámci ochrany dieťaťa LDI odporúča uistiť sa, či pozná svoje meno, adresu bydliska a telefónne číslo. Dobré je tiež dať mu do školskej tašky lístok s dôležitými telefónnymi číslami. Odborníci odporúčajú hovoriť s deťmi o možných nástrahách, ktoré hrozia von či na internete. Dôležité je aj učiť ich princípy bezpečného používania internetu.

Pri hromadných spoločenských udalostiach odborníci radia napríklad obliecť dieťa do výrazných farieb. „Ľahšie ho tak rozpoznáte v dave,“ vysvetlili. LDI odporúča aj dohodnúť sa s dieťaťom napríklad na špeciálnom hesle. „V prípade, že by dieťa mal zo školy či krúžku vyzdvihnúť niekto iný - toto heslo je dôkazom, že dieťa môže danej osobe veriť,“ vysvetlili odborníci. Rovnako odporúčajú zisťovať využitie fotografií školou či akoukoľvek organizáciou, ktorá chce dieťa fotiť. „Fotografie svojho dieťaťa/detí zdieľajte len so svojimi najbližšími, ktorým dôverujete,“ dodalo LDI.

Krízová linka pre nezvestné deti je dostupná nonstop, bezplatne a anonymne pre celú SR a je určená všetkým, ktorí potrebujú informácie alebo pomoc v prípade nezvestnosti dieťaťa, deťom a mladým ľuďom, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli mimo domova, a každému, kto vie poskytnúť akékoľvek informácie o hľadanom či nezvestnom dieťati.