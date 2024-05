Turista sa pri zostupe poranil, na mieste zasahovali horskí záchranári

Horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra pomáhali vo štvrtok (23. 5.) večer zranenému 49-ročnému slovenskému turistovi nad obcou Turie v Žilinskom okrese. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

„Horskí záchranári turistu ošetrili a transportovali do obce Turie. Tu si ho do starostlivosti prebrala posádka rýchlej zdravotnej pomoci a previezla ho do nemocničného zariadenia v Žiline,“ uviedla HZS.