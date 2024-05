Kremeľ: Putin nie je s Trumpom v kontakte kvôli prepusteniu novinára Gershkovicha

Ruský prezident Vladimir Putin nie je v kontakte s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý vo svojom statuse avizoval, že využije svoje väzby s Putinom, aby reportéra z denník Wall Street Journal Evana Gershkovicha dostal z ruského väzenia. Na pravidelnom brífingu o tom vo štvrtok informoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Peskov dodal, že pokiaľ ide o kontakty týkajúce sa stíhaných a odsúdených osôb, mali by sa „vykonávať v úplnej tichosti a absolútne diskrétne“. Toto je podľa Peskova „jediný spôsob, ako môžu byť efektívne“.

Gershkovicha zadržali v Rusku v marci 2023 a následne obvinili zo špionáže. Podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) novinár „podľa pokynov americkej strany zhromaždil informácie predstavujúce štátne tajomstvo o činnosti jedného z podnikov ruského vojensko-priemyselného komplexu“. FSB vtedy dodala, že Američana zadržali v Jekaterinburgu „pri pokuse získať tajné informácie“.

Vinu, ktorú mu v Rusku pripisujú, Gershkovich nepriznáva. Americké úrady označili jeho zadržanie a väzobné stíhanie za nezákonné a avizovali, že sa pokúsia dosiahnuť jeho prepustenie na slobodu.

Podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters Trump v statuse na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že Gershkovich sa dostane na slobodu krátko po prezidentských voľbách v USA a „určite ešte pred tým“, ako sa on - podľa svojho očakávania - opäť ujme úradu v Bielom dome. Trump tvrdí, že Putin urobí toto gesto len preňho, „pre nikoho iného a nič za to nebude chcieť“.

V súvislosti s tým sa Trump pritom nezmienil o žiadnych kontaktoch s Putinom a neuviedol ani, z čoho pramení jeho presvedčenie, že Putin dá Gershkovicha prepustiť.

Samotný Putin vo februári v rozhovore s kontroverzným americkým novinárom Tuckerom Carlsonom naznačil, že Gershkovicha by možno bolo možné oslobodiť výmenou za Rusa odsúdeného a väzneného v Nemecku za vraždu.

Počas svojho prezidentovania v rokoch 2017-21 Trump sa opakovane vyjadroval, že Putina obdivuje. V roku 2018 Trump rozhodne odmietol podozrenia zo zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA z roku 2016, čím de facto spochybnil zistenia amerických tajných služieb. Známe je aj Trumpovo tvrdenie, že by dokázal ukončiť vojnu na Ukrajine, a to do 24 hodín od svojho návratu do Bieleho domu. Neuviedol však, ako by to dosiahol.