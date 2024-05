Farkašovský: RTVS potrebuje systémové zmeny, treba ju odpolitizovať

Telerozhlas nevyhnutne potrebuje systémové zmeny. RTVS treba odpolitizovať a vrátiť ju do verejnoprávneho formátu. V pléne Národnej rady (NR) SR to vyhlásil poslanec Karol Farkašovský (SNS) počas diskusie k novému zákonu o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR).

„Existenciu média verejnej služby nespochybňuje nikto,“ vyhlásil Farkašovský. Pýta sa, či RTVS plní poslanie, ktoré jej zo zákona prináleží. Tvrdí, že manažment telerozhlasu zlyháva, „glorifikuje“ sám seba za jediného ochrancu slobody prejavu a slobody novinárskej tvorby.

„Najväčšou zmenou, ktorú treba urobiť, je odpolitizovanie spolitizovaného média,“ skonštatoval s tým, že RTVS má byť pre najširšiu verejnosť zdrojom aktuálnych objektívnych, nestranných a dôveryhodných informácií. Nemá byť zdrojom hotových postojov. Pýta sa, či je RTVS dôveryhodné. Kritizoval niektoré relácie.

Farkašovský tvrdí, že RTVS sa od svojho zákonom stanoveného poslania odklonila, keď v rokoch 2020 a 2023 nerobila informačnú žurnalistiku, ale „robila aktivistickú žurnalistiku a vykonávala nadprácu“. Tvrdí, že namiesto kontroly a zdravej kritiky štátnej moci sa stal servilným voči „vládnej elite a vládnej propagande“. Alternatívne médiá podľa neho do značnej miery v tomto čase ponúkali informačnú a názorovú pluralitu.

Kritizoval prezamestnanosť v RTVS. Odpolitizovanie inštitúcie zabezpečí podľa neho napríklad zmena spôsobu voľby generálneho riaditeľa, ktorá prechádza na radu STVR. Dodal, že novinkou je návrh etickej komisie, ktorá bude vyhodnocovať dodržiavanie etických štandardov.

Ján Hargaš (PS) vyzdvihol kultivované vystúpenie Farkašovského. S obsahom však nesúhlasí. „Máme úplne iný názor na to, ako dosiahnuť ciele, ktoré ste zadefinovali,“ podotkol. Jozef Pročko (Slovensko, KÚ, Za ľudí) sa pýta, ako chce koalícia odpolitizovať telerozhlas. „Čím? Že si z nej idete urobiť politickú slúžku?“ odkázal. Nie je podľa neho pravdou, že alternatívne médiá suplovali RTVS.

Martina Holečková (KDH) uviedla, že telerozhlas bude musieť po prijatí nového zákona bojovať s komerčnými televíziami o zisky z reklamy. Tvrdí, že je potrebné, aby bola RTVS nezávislá a aby bolo nezávislé aj jej financovanie.

Návrh v rozprave kritizovala aj Mária Kolíková (SaS). Okrem iného namietala, že sa legislatíva písala „rýchlym perom“. „K čomu je taký stres? Čo sa také deje v RTVS, že je potrebné tak rýchlo zmeniť právnu úpravu?“ skonštatovala. Myslí si, že ide o vážne rozhodnutie, ktoré treba riadne prediskutovať. Upozornila však na to, že na to nebol vytvorený priestor. „Svedčí tomu aj to, ako je skrátená rozprava v parlamente,“ dodala. Tvrdí, že od predkladateľov nepočula racionálny dôvod, prečo sa má zrušiť RTVS. Zmeny si podľa nej vyžiadajú finančnú a administratívnu záťaž.