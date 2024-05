Le Penovej strana avizovala odstup od AfD v europarlamente

Naznačila tak, že stratila trpezlivosť s kontroverziami, ktoré jej nemeckí spojenci vyvolávajú.

Národné združenie Marine Le Penovej uviedlo, že si chce vytvoriť určitý odstup od AfD po vyjadreniach lídra kandidátky nemeckej strany v júnových eurovoľbách o nacistických oddieloch SS.

RN v súčasnosti vedie v prieskumoch pred voľbami do EP vo Francúzsku a analytici očakávajú, že porazí centristickú koalíciu prezidenta Emmanuela Macrona. Le Penová trikrát neúspešne kandidovala za prezidentku a snaží sa priviesť RN do politického hlavného prúdu, a to aj s výhľadom na opätovnú prezidentskú kandidatúru v roku 2027.

Predseda strany Jordan Bardella, ktorý vedie kandidátku RN v eurovoľbách, rozhodol, že v Európskom parlamente „už nebude sedieť“ s poslancami AfD, uviedol vedúci jeho kampane Alexandre Loubet pre AFP. „Mali sme otvorené rozhovory“ s AfD, uviedol Loubet. „Nepoučili sa, a tak vyvodzujeme dôsledky,“ doplnil.

Šéf kandidátky AfD v eurovoľbách Maximilian Krah cez víkend pre talianske noviny La Repubblica povedal, že všetci členovia SS „neboli automaticky zločincami“. V centre kontroverzií sa ocitol už predtým. Vyšetrovatelia tento mesiac prehľadali jeho bruselskú kanceláriu v rámci objasňovania podozrení voči jeho poradcovi zo špionáže pre Čínu.

Le Penová v januári povedala, že nesúhlasí s myšlienkou hromadného vyhosťovania prisťahovalcov, o ktorej podľa médií hovorili predstavitelia AfD na stretnutí s extrémistami.

Na rozhodnutie francúzskeho RN už reagovala aj talianska pravicová strana Liga, ktorá oznámila, že jej líder Matteo Salvini v tejto veci „ako vždy“ súhlasí s Le Penovou, informovala agentúra ANSA.

RN, Liga a AfD sú v europarlamente členmi politickej skupiny Identita a demokracia (ID), do ktorej patria aj viaceré ďalšie európske krajne pravicové strany.

Le Penová sa minulú nedeľu v Madride zúčastnila na stretnutí pravicových strán združených v skupine Európski konzervatívci a reformisti (ECR). Schôdzku organizovala španielska strana Vox, ktorá patrí do ECR spolu so stranou Bratia Talianska premiérky Giorgie Meloniovej či poľskou stranou Právo a spravodlivosť (PiS).