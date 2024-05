Žiga vyzval na nastolenie nového dialógu bez urážok, parlament odsúdil útok na Fica

V politike treba nastoliť princípy nového dialógu. Má byť politicky nekompromisný, ale bez urážok a osobných invektív. Vyzval na to podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením Národnej rady (NR) SR.

„Bojujme s rešpektom k politickému súperovi bez vulgarizmov a agresie. Pokojne majme vášnivé vystúpenia a tlačové konferencie, ale nebojujme na ulici. Nenosme pred tribúny šibenice a vulgarizmy na transparentoch. Neťahajme davy pred domy politikov a nerobme z ich rodín terče,“ uviedol v pléne.

Žiga si myslí, že každý by mal zvážiť, či nešíri nenávisť, ktorá vedie k násiliu. Apeloval na poslancov, aby mysleli na to, že ľudia pozorne sledujú, ako sa správajú. Úroveň politického dialógu v parlamente podľa jeho slov ovplyvňuje správanie verejnosti. „Slovensko je zranená krajina a je na nás, aby sme to zastavili a upokojili spoločnosť,“ povedal.

Opakovane odsúdil útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). „Útok na predsedu vlády je útok na jeden z inštitútov demokratickej moci, ktorá je odvodená od slobodnej vôle ľudí,“ poznamenal. Chce, aby Slovensko bolo slušná krajina. „Nie je to možné bez sebareflexie a razantnej zmeny politickej argumentácie,“ doplnil. Na začiatok treba podľa jeho slov uznať výsledky volieb a legitimitu vlády a prezidenta. Spochybňovanie ich mandátu označil za cestu do pekla.

V súčasnosti by podľa Žigu nebolo riešením nepokračovať v rokovaní parlamentu. „Chod štátu nezastaví žiaden terorista ani atentátnik. Vládna koalícia aj opozícia budú plniť svoj program a poslanci budú rokovať a hlasovať o zákonoch. Ak by sme to neurobili, poškodili by sme demokraciu a ukázali by sme, že štát je možné násilím zastaviť,“ uzavrel.

Parlament odsúdil útok na premiéra

Národná rada (NR) SR odsúdila útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Handlovej. Vyzýva na nešírenie nenávisti. Ľudia podľa poslancov nesmú byť terčom nenávisti pre svoje politické názory. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v utorok jednomyseľne schválil parlament. Predložila ho skupina koaličných poslancov.

„NR SR so zdesením a hlbokým znepokojením prijala správu o atentáte na predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý bol zjavne spáchaný z politických motívov a zaslúži si to najostrejšie odsúdenie. Principiálne odmieta násilie, osobitne násilie, ktoré atentátnik zjavne spáchal iba preto, že má iný politický postoj, aký prezentuje vláda SR,“ uvádza sa v uznesení.

Parlament uznesením zároveň vyzval všetky politické subjekty, mimovládny sektor, médiá, ústavných činiteľov a verejne činné osoby na rešpektovanie volebných výsledkov a nešírenie nenávisti voči legitímnej demokratickej vláde. Apeloval na nich, aby zmierňovali napätie v spoločnosti a prestali s nenávistnou rétorikou.

Poslanci zároveň uznesením skonštatovali, že úloha kritických novinárov je v zdravej spoločnosti nezastupiteľnou, no ich práca musí byť založená na faktoch, nie na šírení nenávisti. „Ľudia nesmú byť terčom nenávisti kvôli svojim politickým názorom, pretože pluralita, diverzita a rešpekt k inému názoru sú základom každej slobodnej a demokratickej spoločnosti,“ píše sa v materiáli.

Národná rada SR zároveň povzbudzuje vládny kabinet k prijatiu adekvátnych bezpečnostných opatrení, ktoré zabránia ďalším násilným politickým útokom na ústavných činiteľov a občanov SR. Predsedovi vlády želá skoré uzdravenie a čo najskorší návrat do výkonu funkcie.