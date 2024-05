Koalícia navrhla uznesenie, ktorým majú poslanci odsúdiť útok na premiéra

Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR navrhli uznesenie, ktorým by mala NR SR v reakcii na atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odmietnuť násilie a vyzvať politické subjekty, médiá a mimovládny priestor, aby rešpektovali výsledky volieb a nešírili nenávisť. Informoval o tom na tlačovej konferencii podpredseda Smeru-SD a podpredseda NR SR Ľuboš Blaha spolu s vedením strany. Uznesením chcú vyslať signál zmierenia.

Podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer-SD) sa ospravedlnil za to, pokiaľ niekedy prehnal svoju reakciu a prešiel k slovníku, ktorý nepatrí do 21. storočia. Myslí si, že tak by mal urobiť každý. Zároveň vyzval ľudí, aby si zmierenie nemýlili so slepotou. „To, čo sa stalo, musíme dôsledne poznať,“ poznamenal.

Uznesenie hovorí o výzve na nešírenie nenávisti voči legitímnej demokratickej vláde SR, „pretože výsledkom môžu byť aj takéto nenávistné trestné činy“. Koalícia v uznesení apeluje tiež na zmierňovanie napätia v spoločnosti. Zdôrazňuje, že ľudia nesmú byť terčom nenávisti pre svoje politické názory.

Uznesenie rieši aj prácu novinárov

Politici, médiá a mimovládky majú podľa uznesenia prispieť k spoločenskému zmieru, stabilite a pokoju na Slovensku. Koalícia chce, aby parlament prijal uznesenie, ktoré tiež konštatuje, že úloha zodpovedných a kritických novinárov je v zdravej spoločnosti nezastupiteľná, „ale ich práca musí byť založená na faktoch, a nie na šírení nenávisti“. Uznesenie má povzbudiť vládu SR k prijatiu adekvátnych bezpečnostných opatrení, ktoré do budúcnosti zabránia ďalším násilným politickým útokom na ústavných činiteľov a občanov SR.

Uznesenie je podľa Blahu napísané zmierlivým a korektným jazykom, verí, že sa poslanci na ňom zhodnú a podporia ho. Solidaritu podľa Blahu pociťujú naprieč celým Slovenskom. Zopakoval, že celá strana stojí za Ficom.

Atentát na Fica je podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) útokom na základné princípy demokracie, a to nielen na Slovensku, ale na celom svete. Poďakoval sa svetovým lídrom a verejnosti za prejavy solidarity po útoku.

Uznesením chcú podľa šéfa rezortu financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) vyslať signál potreby stabilizácie a upokojenia spoločnosti. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) uviedol, že návrh uznesenia odsudzuje daný „brutálny prejav politického násilia, ako aj rastúcu vlnu nenávisti na Slovensku voči demokratickej vláde“. Očakáva, že opoziční poslanci návrh podporia.