Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v pondelok neprijala návrh rezolúcie predloženej Ruskom, ktorý žiadal zákaz rozmiestňovania či používania zbraní vo vesmíre.

Zástupca veľvyslankyne USA pri OSN Robert Wood pred hlasovaním povedal, že Rusko minulý týždeň, 16. mája, vypustilo na nízku obežnú dráhu Zeme satelit, ktorý je podľa USA pravdepodobne zbraň schopná zaútočiť na iné satelity na tejto obežnej dráhe. Wood pred hlasovaním na pôde rady takisto pripomenul, že Rusko 24. apríla vetovalo návrh rezolúcie predloženej USA a Japonskom, ktorý všetky členské krajiny vyzýval, aby nevyvíjali jadrové zbrane určené na umiestnenie na obežnej dráhe.

Ruský prezident Vladimir Putin verejne uviedol, že Rusko nemá v úmysle umiestňovať vo vesmíre jadrové zbrane, pripomenul Wood. „Ak by to tak bolo, Rusko by tú rezolúciou (24. apríla) nebolo bývalo vetovalo,“ dodal.

Wood uviedol, že Rusko pravdepodobne podobné satelitné systémy na obežnú dráhu vyslalo aj v rokoch 2019 a 2022. Zástupca veľvyslankyne USA v tejto spojitosti členov BR OSN vyzval, aby v hlasovaní ruský návrh nepodporili a pridali sa k USA, ktoré Moskvu žiadajú, aby prestala rade brániť v činnosti.