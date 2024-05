Robert Kaliňák rozumie pozvaniu prezidentky, ešte sa o tom s kolegami neporadili

Výzve rozumie, no s kolegami ani premiérom o tom ešte nehovoril. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii pred banskobystrickou nemocnicou.

„Zaregistroval som ponuku, ktorá prišla od prezidentky, ale ešte som nemal možnosť sa nad tým hlbšie zamyslieť a ani poradiť s kolegami, pretože sa venujeme teraz iným prioritám,“ povedal minister. Výzve rozumie aj vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti a potrebu deeskalácie napätia.

Dodal, že o tom ešte nemal možnosť komunikovať ani s premiérom. Zdôraznil, že Fico je stále predsedom vlády a je aktívny do takej miery, ako mu to jeho stav umožňuje. „Je to limitované, je to obmedzené,“ dodal na margo komunikácie s ním. Deklaroval však, že vláda vie uskutočniť všetko, čo potrebuje, a stále má premiéra.