Kaliňák chce uzavrieť zmluvu na systémy PVO do leta, má ísť aspoň o šesť batérií

Malo by ísť o nákup minimálne šiestich batérií, ktoré by mohli účinne pokryť nielen strategické, ale aj civilné ciele. Uviedol to počas utorkovej diskusie k 20. výročiu vstupu SR do NATO.

Šéf rezortu potvrdil aj záujem o rozšírenie objednávky na stíhačky F-16. „Pretože nové úlohy to jednoducho prinášajú,“ skonštatoval. Témou diskusií sú podľa neho aj moderné tanky, ktoré sú chýbajúcim prvkom ťažkej mechanizovanej brigády.

V prípade kolesových a pásových obrnených vozidiel, ktoré obstarali jeho predchodcovia, hovorí o snahe vyvážiť zmluvné záväzky. „Má to svoje chybičky, ale myslím si, že v rámci intenzívnych diskusií s obidvoma výrobcami nájdeme ten vyvážený vzťah, ktorý je nevyhnutný na to, aby takéto zmluvy vedeli fungovať dlhodobo,“ načrtol.

Rezort obrany plánuje podľa ministra takisto obnovu autoparku. Ambíciou je riešiť aj dopravné letectvo. „A, samozrejme, nové výrobky slovenského obranného priemyslu chceme postupne zaraďovať, či už je to húfnica BIA alebo mínomet AM120. To sú určité veci, ktoré chceme mať vo výzbroji čo najrýchlejšie,“ načrtol.

Šéf rezortu takisto pripomenul, že stíhačky F-16 majú postupne prichádzať v lete. Hovorí aj o potrebe rozšíriť počet vrtuľníkov Black Hawk. „Modernizačné procesy sú nezastaviteľné. Dnes je Slovensko asi v najväčšom nákupnom snažení,“ zhodnotil.