Fritzla presunú zo psychiatrického do bežného väzenia

V súčasnosti 89-ročný Fritzl, ktorý si medzičasom zmenil meno, už nepredstavuje nebezpečenstvo vyžadujúce si jeho zadržiavanie v psychiatrickom liečebnom centre, vyplýva z verdiktu krajinského súdu v meste Krems.

Porucha osobnosti je "pochovaná"

Väzeň trpí postupujúcou demenciou a jeho fyzický stav sa zhoršil natoľko, že porucha osobnosti, ktorá bola dôvodom jeho umiestnenia na psychiatrické oddelenie, je už „pochovaná“, píše sa v rozhodnutí. Verdikt ešte nie je právoplatný.

Sudcovia tiež rozhodli, že podmienečné prepustenie Fritzla nie je v súčasnosti možné. Stále je totiž otázne, či by sa v budúcnosti nedopustil trestných činov. Fritzlova právnička Astrid Wagnerová uviedla, že by o takéto prepustenie mohla požiadať rok po presunutí svojho klienta do bežného väzenia.

Fritzl svoju dcéru Elisabeth zadržiaval vyše 24 rokov v špeciálne vybudovanom suteréne svojho domu, kde ju opakovane znásilňoval a splodil s ňou sedem detí. Jedno z nich zomrelo na neliečenú chorobu. O jeho činoch sa verejnosť dozvedela v apríli 2008. O rok neskôr ho odsúdili na doživotie za znásilnenie, incest, zotročovanie a zabitie z nedbalosti.

Fritzla zadržiavajú v Kremse vo väznici pre ľudí s duševnými chorobami, ktorí predstavujú vysoký stupeň nebezpečenstva. Mesto sa nachádza približne 80 kilometrov severozápadne od Viedne.