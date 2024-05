Tréneri ohlásili veľkú zmenu pred zápasom proti USA

Do bránky slovenského tímu sa prvýkrát na ostravskom šampionáte postaví Samuel Hlavaj. V pozícii dvojky bude Matej Tomek. Pre Hlavaja pôjde o druhý šampionát, vlani odchytal tri zápasy v Rige. Zároveň to bude pre neho prvý zápas od nedávnej generálky v Bratislave, keď nastúpil práve proti USA (2:6). „Som nadšený, že si po roku znovu zachytám na turnaji. Dúfam, že podám dobrý výkon. Možno si vezmeme nejaké poznatky z generálky, no teraz sme už na šampionáte a prvoradé je získavať body,“ uviedol.

Clonenie pred bránkou je jedna z kľúčových ofenzívnych taktík, no podľa Jána Lašáka bude v dnešnom zápase proti USA mimoriadne dôležitá. Tréner brankárov hokejovej reprezentácie zmapoval silné aj slabé stránky brankárov amerického tímu, na ktoré upozornil slovenských hráčov. „V tejto chvíli ešte nevieme, kto bude chytať v bránke USA, a tak sa musíme pripraviť na obe alternatívy,“ priznal Lašák.

Alex Lyon vstúpil do MS v pozícii brankárskej jednotky USA. V prvom zápase proti Švédsku inkasoval tri góly (prehra 2:5) a príležitosť dostal aj na druhý deň proti Nemecku. V 24. minúte sa však zranil, nahradil ho 19-ročný Trey Augustine, ktorý dochytal víťazstvo 6:1. Pre Lyona sa MS skončili a vedenie americkej reprezentácie hľadá trojku k Augustineovi a Alexovi Nedeljkovicovi. Ten dnes s veľkou pravdepodobnosťou absolvuje debut v reprezentačnom A-mužstve. „Nevieme, kto bude proti nám chytať, keďže Američania dnes (pondelok) nemali predzápasové rozkorčuľovanie. Skôr si myslím, že to bude Nedeljkovic. Venoval som sa mu celý predzápasový večer, študoval som si jeho hru. Vieme, že v minulosti mal určité problémy s hlavou, no teraz už mal dobrú sezónu v Pittsburghu. Bolo ťažké nájsť slabiny v jeho štýle chytania. Jedna z nich bola, že chodí na jedno koleno k tyčke a tam dostáva góly. Nehľadá aktívne puky, keď hráči pred ním clonia. Tam vidím priestor, ale musíme mať naozaj extrémne dobré clonenie,“ poznamenal Lašák.

Predpokladané zostavy:

SR: Hlavaj (Tomek) - Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Gajdoš, Golian - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna

USA: Nedeljkovic - Jones, Werenski, Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring - Boldy, Nelson, Gaudreau - Caufield, Pinto, Tkachuk - Zegras, Smith, Farabee - Kunin, Hayes, Eyssimont