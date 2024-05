Smer chce získať aspoň štyri kreslá v europarlamente, PS vidí šancu na päť

Poslanec Národnej rady SR Kaliňák považuje za ideálne, ak by Smer-SD získal v Európskom parlamente päť kresiel, verí v získanie štyroch. Štátny tajomník ministerstva práce Ondruš by za úspech pre Hlas-SD považoval tri kreslá. Cifrová Ostrihoňová uviedla, že PS by chcelo získať päť mandátov. Bittó Cigániková považuje za úspech SaS dva mandáty, jeden vidí reálne.

Kaliňák deklaroval, že jeho motiváciou je robiť proeurópsku politiku. Zopakoval, že Smer-SD je proeurópska strana. Ondruš chce v europarlamente hájiť záujmy Slovenska a ľudí, ktorí na ňom žijú. Cieľom PS je podľa Cifrovej Ostrihoňovej udržať Slovensko v Európe. „Naším cieľom je poraziť Smer a vyslať do Bruselu proeurópske sily,“ uviedla. Bittó Cigániková prízvukovala, že je za to, aby Slovensko ostalo v EÚ. Zároveň by chcela o kreslo v europarlamente zabojovať vecnými témami a nadviazať na svoju prácu, ktorú začala na Slovensku.

Kaliňák, Ondruš a Bittó Cigániková sa v diskusii zhodli na odmietnutí migračného paktu. Bittó Cigániková ozrejmila, že SaS je za spolupodieľanie sa na nákladoch riešenia migračnej krízy, ako napríklad ochrana spoločnej schengenskej hranice. Cifrová Ostrihoňová by v tejto súvislosti uvítala lepšiu návratovú politiku alebo spoluprácu s krajinami na hraniciach schengenskej zóny. Podľa Kaliňáka by sa každej krajine malo ponechať právo rozhodnúť sa, či chce migrantov. Ondruš dodal, že Hlas-SD nie je proti tomu, aby ľudia cestovali za prácou.