Polárna žiara so sebou priniesla problémy, toto spôsobila slnečná búrka na Zemi

Spoločnosť Starlink vlastní približne 60 percent z celkového počtu 7500 satelitov, ktoré sa nachádzajú na nízkej obežnej dráhe Zeme (LEO) a je jedným z hlavných poskytovateľov satelitného internetu, píše Reuters.

Majiteľ firmy SpaceX Elon Musk v príspevku na sociálnej sieti X skonštatoval, že satelity sú pod veľkým tlakom, ktorý zapríčinila geomagnetická búrka. Zatiaľ však fungujú.

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2