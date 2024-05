Pri bombových hrozbách mohlo ísť podľa Gašpara aj Grendela o testovanie

V súvislosti s hrozbami bombových útokov na školách mohlo ísť podľa poslancov Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD) a Gábora Grendela (Slovensko, KÚ, Za ľudí) o testovanie štátu, či je schopný zabezpečiť situáciu pri takejto hrozbe. Zhodli sa na tom v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Čo sa týka reorganizácie NAKA, Gašpar hovorí o presystematizovaní časti tabuliek. S tabuľkami sa má podľa jeho slov na krajské a okresné policajné riaditeľstvá presunúť aj konkrétny človek. Odmieta, že by elitní vyšetrovatelia mali po presune pracovať na menej dôležitých prípadoch. Nepotvrdil ani prepúšťanie.

Podľa Grendela je kľúčové, s akým cieľom sa deje reorganizácia a či sa cieľ časom naplnil. Poznamenal, že každý policajný prezident má svoju predstavu o fungovaní polície. Reorganizáciou NAKA však podľa neho nebude Slovensko bezpečnejšia krajina.

Dolinková a Šimkovičová majú podporu celej koalície

Politici sa vyjadrili aj k odvolávaniu ministeriek zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) a kultúry (Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) v NR SR. Gašpar na ich odvolanie nevidí dôvod. Potvrdil, že obe majú podporu celej koalície. Grendel to vidí inak. Zopakoval, že hnutie Slovensko bude hlasovať za odvolanie oboch ministeriek.

Gašpar avizoval, že sa budúci týždeň pravdepodobne stretne s ruským veľvyslancom na pôde parlamentu. Považuje za prirodzené stretnúť sa s veľvyslancom, ktorý o to požiada. Udržiavať vzťahy s Ruskou federáciou považuje za legitímne. Aj keď podľa neho došlo v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine k porušeniu medzinárodného práva, Gašpar trvá na udržiavaní diplomatických vzťahov. Grendel stretnutie s ruským veľvyslancom nepovažuje za vhodné. Tiež si nemyslí, že by v otázke ruskej agresie nastal na pôde parlamentu reálny posun. „Ja by som sa za takých okolností s ruským veľvyslancom nestretol,“ uviedol. Kritizoval aj prítomnosť slovenského diplomata na inaugurácii Vladimira Putina.