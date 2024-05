Poľsko posilňuje východné hranice, Tusk varuje pred hybridnou vojnou

Poľsko podľa premiérových slov musí svoje hranice posilniť z dôvodu tlaku zo strany bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, rastúcej hrozby vyplývajúcej z ruskej agresie voči Ukrajine a neistej geopolitickej situácie.

„To, čím sa zaoberáme, je stupňujúca sa hybridná vojna,“ povedal Tusk počas návštevy vojakov v obci Karakule, ktorá je vzdialená približne 40 kilometrov od hraníc s Bieloruskom. Na organizácii takýchto aktivít sa podľa jeho slov na poľských hraniciach podieľa aj Bielorusko.

Poľská vláda začala práce na opevnení hraníc v reakcii na zvyšujúce sa počty pokusov o ich prekročenie. „Som si vedomý, že počet prípadov takéhoto nezákonného prekročenia sa každodenne zvyšuje,“ povedal Tusk.

Nové moderné opevnenia budú podľa jeho slov vybudované pozdĺž celej východnej hranice Poľska. Dodal, že táto hranica je aj vonkajšou hranicou Európskej únie a vyjadril presvedčenie, že EÚ k poľskému úsiliu prispeje.

„Preto nepochybujem o tom, že celá Európa bude musieť - a viem, že to dosiahneme - investovať do svojej bezpečnosti prostredníctvom investície do východných hraníc Poľska a jeho bezpečnosti,“ uviedol.

Poľsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko boli v roku 2021 vystavené náporu tisícov migrantov, ktorí sa snažili dostať na územie EÚ cez Bielorusko. Prílev migrantov podľa týchto krajín zámerne organizoval bieloruský líder Alexander Lukašenko, aby sa v rámci odplaty za európske sankcie pokúsil destabilizovať Európsku úniu.

Poľsko v reakcii v januári 2022 začalo na hraniciach s Bieloruskom s výstavbou stálej bariéry.