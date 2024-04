Laser britskej armády bude "triafať ruské drony na ukrajinskom fronte"

Zbraň DragonFire, ktorá bude podľa očakávania pripravená na použitie najneskôr v roku 2027, by mohla mať „obrovský vplyv“ na konflikt v Európe, informovalo britské ministerstvo obrany.

Nové reformy zamerané na urýchlenie dodávok zbraní znamenajú, že laser, pôvodne určený na použitie v roku 2032, bude teraz funkčný o päť rokov skôr, dodalo ministerstvo.

Shapps v rozhovore s novinármi vo vojenskom výskumnom centre Porton Down v meste Salisbury povedal, že preverí, či by sa toto tempo mohlo ešte viac zvýšiť, „aby Ukrajinci mohli laser dostať do rúk“.

„Rozhodol som sa urýchliť výrobu laserového systému DragonFire, pretože podľa mňa vzhľadom na dva veľké konflikty – jeden na mori a druhý v Európe – môže mať takáto zbraň, schopná predovšetkým zostreľovať drony, obrovský význam,“ uviedol Shapps. Dodal, že pôvodne mal proces vývoja laseru trvať možno až desať rokov, ale na základe štvrtkového rozhovoru dospel k oveľa kratšiemu časovému rozvrhu možného využitia. Spomenul napríklad zásahy proti lodiam, prichádzajúcim dronom a prípadne pozemným cieľom.

„A pokiaľ ide o prichádzajúce drony, netreba veľa predstavivosti, aby sme pochopili, ako by pomohli napríklad na Ukrajine,“ vyhlásil minister.

Laserová zbraň (LDEW) využíva silný svetelný lúč, ktorý zasiahne cieľ, a dokáže udrieť rýchlosťou svetla

Britské ministerstvo obrany dúfa, že systém DragonFire bude lacnou alternatívou k raketám a bude mať úlohy, ako napríklad zostreľovanie útočných dronov.

Vyvíjajú ho zbrojárske firmy MBDA, Leonardo, QinetiQ a Defence Science and Technology Laboratory (DSTL).