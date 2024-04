Čína odmieta výstupy z Bidenovho summitu s Japonskom a Filipínami

Reagovala tak na schôdzku najvyšších predstaviteľov týchto troch krajín vo Washingtone, na ktorej sa americký prezident Joe Biden zaviazal brániť Filipíny pred akýmkoľvek útokom v Juhočínskom mori. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

„Čína sa rozhodne stavia proti manipulatívnej blokovej politike týchto krajín,“ uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Kritizovala tiež ich údajné kroky narúšajúce strategickú bezpečnosť a záujmy iných štátov.

Summit v Bielom dome sa konal po opakovaných incidentoch medzi čínskymi a filipínskymi plavidlami v spornej oblasti Juhočínskeho mora. Pred mesiacom napríklad posádka čínskej lode údajne použila voči filipínskym námorníkom vodné delo a štyroch z nich zranila.

„Rozhodne nesúhlasíme s tým, aby sa v regióne vytvárali uzavreté partie, ktoré vylučujú ostatných,“ povedala Mao na tlačovej konferencii.

„Japonsko a Filipíny môžu, samozrejme, rozvíjať normálne vzťahy s inými štátmi, ale do oblasti by nemali pozývať frakcionársku opozíciu a už vôbec nie zapájať sa do trojstrannej spolupráce na úkor záujmov inej krajiny,“ uviedla hovorkyňa a posťažovala sa na údajné špinenie Číny zo strany spomínaných štátov.

Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more a odmieta nároky iných krajín v tomto regióne. V oblasti je preto dlhodobo napätá situácia. Medzinárodný arbitrážny súd už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu v Juhočínskom mori. Čína sa však nezúčastnila na súdnom pojednávaní a jeho verdikt neakceptuje.

„Činnosť Číny vo Východočínskom a Juhočínskom mori je primeraná a zákonná a nedá sa jej nič vytknúť,“ dodala Mao.