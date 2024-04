SaS navrhuje zmeniť zloženie členov rady školy v reedukačných centrách

Priniesť by to mohlo väčšiu transparentnosť. Zmenu by chceli presadiť cez novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR.

V rade by sa mal podľa návrhu znížiť počet členov, ktorých deleguje zriaďovateľ, a nahradiť ich externými členmi. Zvýšiť by sa tak mala transparentnosť prijímania rozhodnutí a samotného fungovania rady školy.

Rada školy by mala 13 členov. Pozostávala by z troch zvolených zástupcov pedagogických zamestnancov, jedného zvoleného zástupcu ostatných zamestnancov, jedného zástupcu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, jedného zástupcu samosprávy, jedného zástupcu menovaného komisárom pre deti spomedzi kandidátov navrhnutých občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami alebo spomedzi zamestnancov Úradu komisára pre deti a šiestich delegovaných zástupcov zriaďovateľa.

Predkladatelia reagujú na zlý stav reedukačných a diagnostických centier na Slovensku. Jednou z príčin dlhodobých problémov je podľa poslancov nedostatočná externá kontrola týchto zariadení.