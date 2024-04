Fico dnes rokuje s ukrajinským náprotivkom Šmyhalom

Výsledkom štvrtkového spoločného rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády by mali byť dohody na projektoch, ktoré výrazne posilnia a posunú dopredu spoluprácu oboch krajín. Pred začatím bilaterálneho rokovania to uviedol predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD). Premiér Ukrajiny Denys Šmyhal očakáva pragmatické a účinné rokovania, ktoré potvrdia blízkosť oboch krajín.

Fico v príhovore pripomenul bezprecedentnú situáciu, ktorej Ukrajina v súčasnosti čelí, zdôraznil, že hoci na oboch stranách môžu existovať rozdielne názory, Slovensko si dobre uvedomuje význam a dôležitosť pomoci susednej krajine. To podľa jeho slov má potvrdiť aj štvrtkové rokovanie v Michalovciach. „Verím, že po jeho skončení si poviete, že stálo za to merať dlhú cestu z Kyjeva, že ste prišli na územia krajiny, kde majú suverénni politici vlastné názory, no zároveň majú srdce, rozumejú vašej situácii a chcú byť nápomocní, ako je to len možné,“ obrátil sa Fico k ukrajinskej delegácii. Svojich ministrov zároveň vyzval, aby v bilaterálnych rozhovoroch so svojimi rezortnými ukrajinskými kolegami nehľadeli na možné administratívne prekážky, ale nechali sa viesť prioritným záujmom realizovať spoločné projekty, prospešné pre obyvateľov oboch krajín. Uistil, že v prípade potreby môže ešte vo štvrtok jeho vláda prijímať uznesenia. „Verím, že toto rokovanie je len začiatkom našich ďalších spoločných projektov,“ dodal slovenský premiér.

Jeho ukrajinský náprotivok ocenil dobré susedské vzťahy. „Sú dôležité v časoch mieru, no stávajú sa až životne nevyhnutné v čase krízy či rovno vojny, ktorej Ukrajina v súčasnosti čelí,“ zdôraznil. Spomenul efektívne fungujúce cezhraničné spolupráce, niekoľkokrát poďakoval za pomoc a podporu Slovenska Ukrajine v humanitárnej i vojenskej oblasti či energetike. Zvýraznil aj pomoc ukrajinským utečencom na území Slovenska. „Dohody, ktoré sú predmetom dnešných rokovaní budú riešené bez zbytočnej byrokracie a dajú ďalší impulz pre medziregionálnu spoluprácu,“ uviedol Šmyhal. Zvýraznil dôležitosť podpory Slovenska v eurointegračnom úsilí Ukrajiny i mierových snahách vedúcich k čo najskoršiemu ukončeniu vojny.

Témou štvrtkových rokovaní slovenského a ukrajinského kabinetu v Michalovciach majú byť projekty cezhraničnej spolupráce, takisto projekty dopravných prepojení i spolupráce v oblasti energetiky. Jednou z hlavných tém má byť aj povojnová obnova Ukrajiny.