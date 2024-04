Na tretí pokus otvorili súdny proces s Ladislavom Bašternákom v kauze Bonaparte

Senát Mestského súdu Bratislava I otvoril na tretí pokus súdny proces s Ladislavom Bašternákom a ďalšími tromi spoluobžalovanými v kauze Bonaparte.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Bašternáka v kauze bytového komplexu Bonaparte v júni 2022. V prípade sú pre podozrenie z neoprávneného uplatňovania nároku na vrátenie DPH pri výstavbe bytového komplexu obžalované spolu štyri osoby. Daňový úrad si uplatňuje nárok na náhradu škody vo výške viac ako 913.000 eur.

„Hodnota stavby sa podľa obžaloby zvýšila do takej miery, aby bola vyžiadaná tzv. vratka DPH, pričom hodnota stavby bola nižšia, ako to deklarovali obžalovaní,“ povedal prokurátor Generálnej prokuratúry SR Ján Šanta. Poukázal na to, že obžalovaným hrozí v prípade dokázania viny sedem- až 12-ročný trest väzenia.

Obhajoba Bašternáka uviedla, že obsahom obžaloby je fiktívny skutok. Spochybňovala aj znalecký posudok o uplatnení nadmerného odpočtu DPH. „Môj klient sa vyjadril, že je v tejto konkrétnej trestnej veci nevinný,“ zdôraznil Bašternákov obhajca Peter Filip.

Po prečítaní svedeckej výpovede pracovníčky daňového úradu, výsluchov obžalovaných z prípravného konania a znaleckého posudku bolo hlavné pojednávanie odročené na 23. mája. Predvolaní majú byť viacerí svedkovia.