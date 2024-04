Na mnohých miestach Slovenska treba v stredu počítať so silným vetrom

SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa pred vetrom v okresoch Bratislava a Pezinok, kde platí do 11.00 h. Do 20.00 h platí v týchto okresoch a v okrese Senec výstraha prvého stupňa pred vetrom. V okrese Malacky a Senica platí do 14.00 h.

V Nitrianskom kraji a vo väčšine okresov Trnavského kraja platí podľa meteorológov výstraha prvého stupňa pred vetrom do 20.00 h.