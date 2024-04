Čaputová v Nemecku: Demokraciu treba chrániť, starať sa o ňu a bojovať za ňu

Práve o hodnotách demokracie a aktuálnom dianí prezidentka rokovala s nemeckým spolkovým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom. „Demokraciu treba chrániť, netreba sa vzdávať, treba za ňu bojovať. Treba držať pokope, podporovať sa navzájom naprieč krajinami, možno aj kontinentmi,“ uviedla Čaputová pre novinárov pri Berlínskom múre s tým, že ide o jedno z vyústení jej stretnutia s nemeckým náprotivkom.

So Steinmeierom prezidentka hovorila aj o situácii na Slovensku po prezidentských voľbách. „V Nemecku samozrejme registrujú zmenu, pokiaľ ide o rétoriku napríklad vo vzťahu k Ukrajine i pokiaľ ide o otázky, ktoré sa týkajú právneho štátu,“ uviedla prezidentka.

Zároveň povedala, že na výkone prezidentskej funkcie jej budú chýbať stretnutia s takými vzácnymi, múdrymi a blízkymi ľuďmi, ako je Steinmeier.

Pripomenula tiež, že jej cesta pokračuje do Bruselu, kde sa stretne okrem iného s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, ktorému sa chce poďakovať za spoluprácu a s ktorým bude rokovať o aktuálnej geopolitickej situácii.

Prezidentka tiež povedala, že do konca jej funkčného obdobia 15. júna ju čaká intenzívny program v podobe zahraničných návštev i rozlúčka so Slovenskom v pozícii prezidentky. V rámci svojich rozlúčkových ciest pritom možno zavíta i na Ukrajinu ako susednú krajinu. „Je to jedna z možností,“ uviedla.

Čaputová tiež novinárom povedala, že už telefonovala so zvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim, ktorému zagratulovala a deklarovala svoju pripravenosť sa s ním stretnúť. Zároveň uviedla, že je pripravená poskytnúť mu súčinnosť pri všetkých praktických záležitostiach.