SaS: Fico na kontrolnom dni na MPRV problémy s priamymi platbami neriešil

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nezvláda vyplácanie priamych platieb pre farmárov, na utorkovom stretnutí premiéra Roberta Fica s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (obaja Smer-SD) to však nezaznelo. Uviedla to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v reakcii na kontrolný deň predsedu vlády SR v agrorezorte.

„Vedenie rezortu nezvláda, čo je jeho najzákladnejšou úlohou, a teda prerozdeliť poľnohospodárom to, na čo majú nárok. Spôsobuje im to obrovské problémy, pretože sú to peniaze, ktoré potrebujú na úvery, kontokorenty, rôzne termíny,“ povedal poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Hlina.

Robert Fico začal podľa jeho slov utorkovú tlačovú besedu po kontrolnom dni na ministerstve so slovami, že „oceňuje ministra Takáča za kvalitu sociálneho dialógu s poľnohospodármi“. „Tá však spočíva v tom, že minister podáva trestné oznámenia na poľnohospodárov. Toto je nová doba, keď minister, ktorý im má slúžiť, podáva trestné oznámenia a ešte je za to aj ocenený predsedom vlády,“ povedal Hlina.

Situáciu na ministerstve pôdohospodárstva podľa jeho slov dokresľuje aj fakt, že rezort, ktorý má na starosti potraviny, opäť obsadili ľudia z kauzy Dobytkár. „Tí si dobre zafixovali svoje pozície, staré dobré časy sú späť a ľudia, ktorí rozhodovali o peniazoch a našej pôde, sú späť tiež,“ upozornil Hlina.

Poslanec za SaS poukázal napríklad na to, že jedinou kvalifikáciou jedného zo štátnych tajomníkov podľa neho je, že je susedom Norberta Bödöra, manželka šéfa poradcov má s manželkou Bödöra spoločnú firmu, šéfka služobného úradu je z Nitry a je s ním rovnako v kontakte. „Navyše, riaditeľom PPA je človek, o ktorom pre jeho podvody a politickú prácu písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak,“ dodal Hlina.

Odpustenie časti sociálnych odvodov pre agrosektor by sa malo predĺžiť do konca tohto roka. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč spolu s predsedom vlády SR Robertom Ficom po pracovnom rokovaní na MPRV. V súčasnosti odpustenie odvodov platí do konca júna. MPRV podľa Takáčových slov uvažuje aj o zavedení odvodu pre obchodné reťazce.