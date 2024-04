Odpustenie odvodov pre agrosektor by sa malo predĺžiť do konca roka

Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč spolu s predsedom vlády SR Robertom Ficom (obaja Smer-SD) po pracovnom rokovaní na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. V súčasnosti odpustenie odvodov platí do konca júna. MPRV podľa Takáčových slov uvažuje aj o zavedení odvodu pre obchodné reťazce.

„Európska komisia nastavila schému k tejto pomoci, odvodovej úľave, v kontexte vojny na Ukrajine iba do 30. júna. Je predpoklad, máme také indície, že bude snaha predĺžiť ju do 31. decembra 2024. Ak toto nastane, my sa budeme snažiť nájsť na ňu finančné prostriedky, lebo bude treba asi 35 miliónov. Potom budeme robiť úpravu príslušného zákona, aby sme pomoc vedeli pripraviť do konca roka,“ spresnil agrominister.

„Nemyslím si a určite nebudem za to, aby sme prostredníctvom spomínanej schémy podporovali producentov alkoholu či piva. Táto schéma, ktorá je už od minulého roka, je nastavená pre prvovýrobcov, ktorí produkujú čerstvé potraviny - teda pre producentov mäsových a pekárenských výrobkov či napríklad zeleniny a podobne. Nepôjdeme tu do nejakej zmeny,“ priblížil Takáč.

Premiér zdôraznil, že MPRV je jeden z „najkomplikovanejších a najťažších rezortov“. „Je v ňom objem povinností a zodpovedností, ktorý je v porovnaní s inými rezortmi široký. Oceňujem dynamiku ministra, ale aj kvalitu sociálneho dialógu, ktorý vedie s predstaviteľmi poľnohospodárskej komunity,“ podčiarkol predseda vlády.

Fico oznámil, že MPRV pripravuje legislatívu týkajúcu sa obchodných reťazcov. „Pripravuje sa nový zákon, ktorý bude stanovovať podmienky, pokiaľ ide o obchodné reťazce. Prichádzajú do SR ďalšie obchodné reťazce, čo je najlepší spôsob znižovania cien potravín, pretože miera konkurencie bude veľmi vysoká,“ povedal premiér.

„Robíme všetko pre to, aby sa obchodné reťazce správali v SR tak, ako sa správajú aj vo svojich domovských krajinách. Aby na Slovensku nezarábali toľko, koľko zarábajú, teda aby mali primerané zisky. Minulý týždeň sme posunuli na ministerstvo financií náčrt potenciálneho návrhu zákona o odvode pre obchodné reťazce. Budeme diskutovať s obchodnými reťazcami a hľadať riešenia, aby reťazce ukázali ústretovosť voči spotrebiteľom v kontexte vysokých cien potravín,“ dodal Takáč.