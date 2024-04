Ďalšia nehoda na jednom mieste: Týždeň po tragédii sa na ceste zrazili tri autá

Tri osobné autá sa zrazili v pondelok (8. 4.) popoludní na ceste medzi Trnavou a obcou Ružindol. Jedna osoba sa pri kolízii zranila, celková materiálna škoda je odhadnutá na viac ako 16.000 eur. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

„Vodič Ford Tourneo vo veku 59 rokov išiel smerom na mesto Trnava, za ním idúci 41-ročný vodič terénneho auta Ford Ranger pravdepodobne nedodržal bezpečnú vzdialenosť a zozadu narazil do jeho ľavej zadnej časti. Po náraze sa terénne auto stočilo do protismeru, kde sa zrazilo s oproti idúcou Škodou Fabia. V nej sa zranil 25-ročný vodič, záchranári ho po prvotnom ošetrení previezli do trnavskej nemocnice,“ uvádza.

Polícia upozornila, že nehoda sa stala v úseku cesty, kde v uplynulom týždni po zrážke dvoch áut zomrela mladá žena. Prízvukuje preto, že pri jazde je nutné vždy dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, aby boli vodiči schopní včas zareagovať aj na náhle vzniknuté prekážky na ceste. „Riadne sledujte situáciu v premávke a nenechávajte sa ničím rozptyľovať. Na cestách buďte vždy mimoriadne opatrní,“ dodáva polícia.