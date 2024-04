Szijjártó: Voľby do EÚ sú veľmi dôležité z hľadiska ochrany suverenity Maďarska

Blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu i miestnych samospráv sú mimoriadne dôležité pre úspech v boji za ochranu suverenity Maďarska, pretože ochrana maďarských záujmov bola doteraz možná iba vďaka výnimočnej politickej stabilite. Podľa agentúry MTI to uviedol v utorok v juhomaďarskom meste Békés minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Pripomenul rýchlu očkovaciu kampaň počas epidémie koronavírusu, úspešný program investičných stimulov a skutočnosť, že Maďarsko sa napriek neuveriteľnému tlaku dokázalo udržať mimo vojny na Ukrajine. „Podarilo sa nám zachovať jediné morálne udržateľné stanovisko, ktoré smeruje k nastoleniu mieru a pomocou ktorého možno zachraňovať ľudské životy a znižovať mieru pustošenia,“ dodal.

Podľa jeho slov po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe sa podarilo priviesť Maďarov z Izraela do vlasti a až na jedného sa všetci rukojemníci maďarského pôvodu dostali z pásma Gazy.

„To všetko bolo možné len preto, že Maďarsko má v Európe výnimočnú politickú stabilitu. Keby sme v takejto situácii neboli, tak by sme sa aj my stali obeťou tlaku liberálneho sveta a nemohli by sme robiť politiku presadzovania národného záujmu,“ konštatoval Szijjártó.