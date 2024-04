Hnutie Hamas študuje návrh na šesťtýždňové prímerie v Pásme Gazy

Jeho súčasťou je šesťtýždňový pokoj zbraní a prepustenie izraelských žien a detských rukojemníkov výmenou za 900 palestínskych väzňov. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.

V prvej fáze návrhu je aj návrat vysídlených palestínskych civilistov na sever Pásma Gazy a 400 až 500 kamiónov humanitárnej pomoci denne hladujúcim obyvateľom. Uviedol to zdroj blízky rokovaniam, ktorý si neželal byť menovaný.

Krátko predtým Biely dom po víkendových rozhovoroch v Káhire oznámil, že vyjednávači predložili návrh palestínskej militantnej skupine.

Ako zdroj z hnutia Hamas povedal, podľa prvej časti dohody by za 42 unesených žien, detí a seniorov bolo prepustených „800 až 900 palestínskych väzňov“. Niektorí z nich si odpykávajú doživotie alebo dlhé tresty v izraelských väzniciach.

Druhá fáza by sa týkala prepustenia všetkých izraelských rukojemníkov vrátane vojakov a dôstojníkov. Vymenili by ich za palestínskych väzňov, na ktorých by sa dohodli v najbližších dňoch, dodal zdroj.

„Táto fáza zahŕňa aj zrušenie izraelských vojenských kontrolných stanovíšť na pobrežnej ceste ar-Rašíd na západe Pásma Gazy a na ceste Saláh ad-Dín na východe,“ uviedol.

Podľa návrhu by sa tiež izraelské sily držali „nie menej ako 500 metrov od oboch ciest, bez zasahovania alebo bez kontrol vysídlených ľudí“. Zároveň by drony monitorovali prechod ozbrojených mužov po oboch cestách.

Tretia časť dohody by potom podľa zdroja z Hamasu zahŕňala trvalé prímerie a úplné stiahnutie izraelskej armády z Pásma Gazy.