Umelá inteligencia by mohla do roku 2030 zvýšiť dopyt po medi o milión ton

DNES - 20:44

Lausanne Správy » Ekonomické

Dopyt po medi spojený s umelou inteligenciou (AI) a dátovými centrami by mohol do roku 2030 vzrásť na milión metrických ton. To na konci dekády ešte zhorší deficity na strane dodávok. Uviedla to v pondelok spoločnosť Trafigura, ktorá obchoduje s komoditami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Očakáva sa, že energetická transformácia, ktorá zahŕňa elektrické vozidlá a technológie obnoviteľnej energie, v nadchádzajúcich rokoch vyvolá prudký nárast spotreby medi, keďže svet smeruje k eliminácii emisií uhlíka. „Ak sa pozriete na dopyt, ktorý prichádza z dátových centier a súvisí s AI, tento rast náhle explodoval,“ povedal Saad Rahim, hlavný ekonóm spoločnosti Trafigura so sídlom vo Švajčiarsku novinám Financial Times na samite Global Commodities v Lausanne. Rahim nepovedal, aký bude globálny dopyt po medi v roku 2030. Tento rok sa očakáva na úrovni približne 26 miliónov ton. A zároveň, analytici americkej banky Goldman Sachs tento rok očakávajú na trhu s meďou deficit viac ako 500.000 ton. Čína je najväčším svetovým producentom a spotrebiteľom medi. Má tiež dominantné postavenie pri globálnych dodávkach mnohých ďalších priemyselných kovov potrebných na energetickú transformáciu. To je zdrojom obáv západných lídrov, ktorí musia splniť ciele na ceste k nulovým čistým emisiám. „Obávam sa, že eskalácia geopolitického napätia spomalí zelený prechod,“ povedala Beata Javorčíková, hlavná ekonómka Európskej banky pre obnovu a rozvoj. „Čína kontroluje veľký podiel produkcie kritických surovín, kým Západ a jeho spojenci majú pod kontrolou relatívne malý podiel niektorých z týchto kritických surovín,“ dodala Javorčíková s odkazom na vzácne zeminy, ktoré sú potrebné pre batérie elektrických vozidiel. V ich výrobe dominuje Čína.