Premiér vyzval Šikutu a Mazáka podať disciplinárny návrh na Klimenta a Štifta

„Jediné, čo môžu (Mazák a Šikuta, pozn. red.) v takomto prípade urobiť, je dať návrh na Najvyšší správny súd a navrhnúť, aby Najvyšší správny súd v rámci disciplinárneho konania prijal rozhodnutie a zbavil tento výkvet slovenskej justície Štifta a Klimenta sudcovskej funkcie,“ povedal predseda vlády na pondelkovej tlačovej konferencii.

Ústavný súd podľa Fica konštatoval, že Kliment rozhodoval v niektorých prípadoch ako nezákonný sudca. Poukázal tiež na nerešpektovanie ustanovení Trestného poriadku a svojvôľu. Ide napríklad o vzatie do väzby jeho poradcu Mareka Paru, ktoré Ústavný súd neskôr označil za protiústavné. „Žiadame preveriť, ako to bolo s prideľovaním konkrétnych prípadov tomuto senátu 5T, pretože tento senát rozhodoval o najcitlivejších veciach,“ podotkol premiér. V osobách Klimenta a Štifta ide podľa predsedu vlády o dvojicu politicky motivovaných sudcov.

„Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta aj v tomto prípade koná rovnako ako pri ostatných nálezoch Ústavného súdu, týkajúcich sa rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu. Po podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom zváži ďalší postup,“ uvádza sa v stanovisku Najvyššieho súdu.

Mazák chápe slová predsedu vlády ako podnet na podanie disciplinárneho návrhu. „Pri jeho vybavovaní budem postupovať ako obvykle. Vyčkám, ako s týmto podnetom naloží predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta, pretože obaja sudcovia pôsobia na nim riadenom súde,“ povedal pre TASR.

Ak Šikuta podá disciplinárny návrh, vec bude pre Mazáka uzavretá. „Ak podnet odloží, tak ho preskúmam spolu aj s dôvodmi, pre ktoré ho predseda Najvyššieho súdu odložil a rozhodnem o tom, či budem zdieľať jeho stanovisko alebo sám podám disciplinárny návrh,“ podotkol.

V súvislosti so zámerom posilnenia dôveryhodnosti justície a osobitne Najvyššieho súdu je podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) potrebné prijať zodpovedné kroky. „Ako prvá inštancia, z hľadiska vyvodzovania takejto zodpovednosti, je predseda danej inštitúcie, predseda daného súdu. A preto vyšla aj táto výzva. Ak tak neurobí, budú pokračovať ďalšie kroky,“ zdôraznil.

Podľa predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku je v demokracii úplne nepredstaviteľné, aby premiér vyzýval na disciplinárne konania voči predstaviteľom nezávislej justície. „Vyzývam Roberta Fica, aby sa spamätal a prestal kopať okolo seba ako zmyslov zbavený,“ dodal.

Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas reagoval, že právomoc podávať disciplinárne návrhy má aj minister spravodlivosti. „Ak teda premiér cíti potrebu podať disciplinárne návrhy, môže tak urobiť aj jemu podriadený minister spravodlivosti a netreba útočiť na sudcov,“ povedal.

Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) Ústavný súd vyškrtol svojím stanoviskom senát 5T Najvyššieho súdu z práva na existenciu v justičnom priestore. Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar (Smer-SD) hovoril o podozreniach zo spáchania trestného činu ohýbania práva, prípadne zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Fico podrobil na pondelkovej tlačovej konferencii kritike aj Mazáka, ktorého v roku 2020 zvolili do Súdnej rady poslanci parlamentu. „Dúfam, že Národná rada SR čoskoro rozhodne o jeho osude. Pretože to patrí do kompetencie Národnej rady SR,“ zdôraznil.