Majstrovstvá sveta v hokeji: Toto bude podľa polície najväčší problém

Najväčšou výzvou pre českú políciu počas konania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji bude podľa policajného prezidenta Martina Vondráška zrejme zaistenie plynulej dopravy. V pondelok tiež uviedol, že spolu so spravodajskými zložkami dosiaľ nezistili riziká, ktoré by mali priebeh šampionátu ohroziť. Majstrovstvá sa v Prahe a Ostrave uskutočnia od 10. do 26. mája, informuje spravodajkyňa TASR.

Pre políciu je podľa Vondráška prvoradou úlohou zabezpečiť podmienky pre príchod fanúšikov. Bude preto prítomná na letiskách v Prahe a Ostrave a na všetkých významných dopravných uzloch. Očakáva nadmerné zaťaženie všetkých typov dopravy vrátane MHD a tiež problémy s parkovaním.

Podľa prezidenta pražského organizačného výboru majstrovstiev sveta Petra Břízu budú organizátori apelovať na fanúšikov, aby priamo k štadiónom jazdili čo najmenej. „Budeme sa snažiť, aby sme všetkých presvedčili využívať MHD a prichádzať včas k arénam,“ uviedol. V ich okolí budú hliadky zamerané na priekupníkov so vstupenkami.

Generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimír Vlček dodal, že HZS na šampionát pripraví špeciálne taktické hasičské jednotky – na oboch miestach bude podľa jeho slov 14 hasičov okamžite pripravených na zásah.

Podľa policajného prezidenta prípravná skupina vyhodnocovala tiež viaceré typy hrozieb vrátane teroristického útoku, oznámenia nástražného výbušného systému, ale aj kybernetických a dezinformačných hrozieb.

„V súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu, s dianím v Pásme Gazy, ale aj v súvislosti s migračnými vlnami, z ktorých vyplývajú určité riziká, je situácia bezpečnostne podstatne problematickejšia než v roku 2015,“ povedal policajný prezident. Súčasťou príprav je preto podľa neho aj Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite.

„V rámci prvotného hodnotenia rizík pre majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v ČR však neboli indikované žiadne riziká, ktoré by znamenali konkrétnu hrozbu pre tento šampionát,“ dodal Vondrášek.