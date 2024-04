Zelenskyj žiada systémy protivzdušnej obrany, upozornil na útoky na Charkov

Situácia v Charkove je podľa prezidentových slov veľmi náročná a Rusi proti mestu takmer každodenne používajú navádzané bomby. Ukrajinské úrady sa podľa jeho slov usilujú poskytnúť Charkovu lepšiu ochranu pred vzdušnými útokmi. „Toto je úloha pre našu armádu i diplomatov, ktorí sú zodpovední za medzinárodné spojenia,“ povedal Zelenskyj v príhovore zverejnenom na sociálnej sieti.

„Ukrajine jasne chýbajú dostačujúce systémy protivzdušnej obrany a to je všetkým našim partnerom zrejmé,“ uviedol a pripomenul, že na svete sa nachádzajú systémy protivzdušnej obrany, ktoré by mohli pomôcť. „Len politická vôľa je potrebná na to, aby boli presunuté Ukrajine,“ napísal a poďakoval sa krajinám, ktorú už jeho krajine pomáhajú.

Rusko, ktoré pred vyše dvoma rokmi spustilo inváziu na Ukrajinu, v poslednom období zintenzívnilo útoky na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Útok v noci na sobotu si v tomto meste vyžiadal šesť obetí a najmenej desať zranených.