Fico by sa nečudoval, ak by eurokomisia kvôli voľbám "skočila Slovensku na fondy"

Okrem vysporiadania sa s RTVS hovorí aj o možnom "treste Západu" za nezvolenie Ivana Korčoka do úradu. Podľa vlastných slov by sa nečudoval, keby Slovensku z politických dôvodov a výsledku prezidentských volieb Európska komisia "skočila na fondy". Deklaroval, že hlavným cieľom vlády ostáva snaha, aby sa na Slovensku žilo lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie.

Premiér pripomenul, že Smer-SD podporoval Pellegriniho prezidentskú kandidatúru od začiatku. „Ušili sme mu podporu na mieru, podporu zohľadňujúcu špecifiká vzťahu Smeru-SD a Hlasu-SD,“ vyhlásil. Poukázal aj na antikampaň opozície a kritizoval Korčokove nočné vyjadrenia. Podotkol, že hlasy, ktoré Korčok získal, neboli prejavom sympatií k nemu, ale hlasmi odporu voči vláde. Prihovoril sa preto aj voličom opozície. „Máme na niektoré veci rozdielny názor, ale to by nemalo viesť k nárastu nenávisti a agresivity, ktoré s takou intenzitou šíria médiá. Žijeme v tej istej krajine a mali by sme rešpektovať, že na dosiahnutie určitých politických cieľov sa dajú použiť rozdielne prostriedky,“ apeloval.

Premiér v súvislosti s podporou Korčoka namietal aj postoj KDH. „Zaslepené nenávisťou proti vláde je Kresťanskodemokratické hnutie schopné poprieť svoju vlastnú podstatu a identitu, postaviť sa do jedného bloku s politickými kreatúrami z Progresívneho Slovenska, SaS či s Matovičom,“ uviedol. Hovorí o politickej naivite a ignorovaní vlastného voliča.