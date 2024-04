Politologička vysvetlila, čo pomohlo Pellegrinimu k víťazstvu v prezidentských voľbách

Prieskum: Voľby by na prelome marca a apríla vyhral Smer, do parlamentu by sa dostala aj Aliancia

DNES - 14:37 Domáce

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali na prelome marca a apríla, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 21,6 percenta hlasov.