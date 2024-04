Hlas-SD zatiaľ neuvažuje o spájaní so Smerom, Saková to však nevylúčila

Novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho by mohla na poste predsedu Národnej rady (NR) SR nahradiť ministerka hospodárstva Denisa Saková alebo minister investícií Richard Raši (obaja Hlas-SD). Potvrdila to Saková v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. S podpredsedom NR SR a lídrom opozičného PS Michalom Šimečkom ocenili vysokú volebnú účasť v prezidentských voľbách. Nezhodli sa, kto viedol akú kampaň. Obaja vinia opačný tábor z agresívnej a štvavej kampane.

Saková v súvislosti s postom predsedu NR SR podotkla, že osobné preferencie idú bokom a rozhodne predsedníctvo strany. Otázku lídra Hlasu-SD má vyriešiť stranícky snem, vyberať sa podľa nej bude z podpredsedov či generálneho manažéra. Dodala, že Hlas-SD zatiaľ neuvažuje o prípadnej kandidatúre v najbližších parlamentných voľbách v koalícii so Smerom-SD, no nevylúčila to. Podpredsedníčka strany odvetila, že nevie, čo bude o rok alebo dva.

Na politickú budúcnosť neúspešného kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka sa podľa Šimečku treba pýtať jeho. Nepovedal, či by mu PS ponúklo miesto predsedu hnutia.

„Voľby jednoznačne potvrdili, že slovenský národ chce mať pokoj,“ skonštatovala Saková. Kritizovala pritom kampaň Korčoka a opozičných strán. Podľa nej šírili strach, že víťazstvom Pellegriniho padne vláda. Aj táto „agresívna mobilizácia“ opozície podľa nej „dvíhala zo stoličiek“ i voličov, ktorí pôvodne voliť ísť nechceli.

Šimečka to vidí opačne a štvavú kampaň podľa neho viedli podporovatelia Pellegriniho. Dodal, že víťaz volieb zmobilizoval voličov Štefana Harabina a extrémistov aj za cenu, že im nadbiehal v kampani. Podčiarkol tiež, že Korčok získal značný počet hlasov voličov. „Verím, že Peter Pellegrini si to uvedomuje a nebude len slúžiť vláde, chrániť ju a pomáhať jej, ale aj slúžiť všetkým Slovákom,“ zdôraznil. Saková reagovala, že Pellegrini deklaruje konštruktívny vzťah s vládou i to, že v prípade rozporov s ústavou sa ozve.