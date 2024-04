Obec Kružlová chce v Údolí smrti rozšíriť služby pre turistov

„V minulom roku sme začínali sezónu v Údolí smrti v máji, keď boli teplejšie mesiace a dni. Teraz už počas jarných prázdnin naša pojazdná predajňa zavítala do Údolia smrti a mali sme prvé tržby. Je to fenomén, lebo v minulom roku sme v takom čase vôbec nechodili predávať magnetky, suveníry, sošky, občerstvenie a tak ďalej,“ povedal starosta obce Adrián Gužo.

V tomto roku chystajú podľa jeho slov pre turistov nový jeden a možno aj dva slovenské rekordy. Ako povedal, bude to závisieť od finančných prostriedkov. „Myslím si, že sa to podarí, lebo nie je to extra finančne náročné,“ doplnil starosta s tým, že o aký rekord pôjde, nateraz neprezradí.

Turistov v Údolí smrti radi privítajú. „Posledné tri roky sme vydali nulaeurové bankovky s motívom Dukly, Údolia smrti a Karpatsko-duklianskej operácie, keďže v tomto roku je jej 80. výročie. Vydali sme ju skôr, ale sme pripravení na výročie,“ spresnil starosta.

„Sme veľmi radi, že turisti sa k nám vracajú opakovane. Keď už prídu, vieme im podať informácie a zavítajú aj do Svidníka, kde navštívia skanzen, pozrú si pamätníky v regióne, zavítajú na vyhliadkovú vežu na Dukle a podobne. Komunikujeme s nimi a stáva sa, že už nechodia len na pol dňa alebo deň, ale ostanú aj viac nocí, čo pomáha cestovnému ruchu v regióne,“ vysvetlil Gužo.

Spomenutú pojazdnú predajňu suvenírov a občerstvenia prevádzkujú v rámci obecnej spoločnosti - Turistického informačného centra Kružlová, s. r. o.

„Plánujeme rozšíriť služby, ideme pomalými krokmi, pretože v prvom rade nám treba dostať elektrickú energiu do Údolia smrti, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať. Robíme všetko pre to, aby sa to raz podarilo a vytvorili sme nejakú prevádzku alebo kaviarničku,“ priblížil plány starosta.

Údolie smrti zasahuje do katastrov viacerých obcí a časť z neho patrí Kružlovej. Dolina dostala meno podľa najväčšej tankovej bitky, ktorá sa tu odohrala počas Karpatsko-duklianskej operácie. Ide o prírodné vojenské múzeum, ktoré v katastri Kružlovej tvoria sovietske tanky T-34 rozmiestnené po lúke.