Výsledky prezidentských volieb Dubéciho neprekvapili, Gröhling za tým vidí šírenie poloprávd

Podľa lídra SaS Branislava Gröhlinga stačí na Slovensku niekedy k víťazstvu šírenie poloprávd, hoaxov a rozdeľovanie spoločnosti. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

„Bol som si vedomý obrovského dosahu, impactu negatívnej kampane, ktorá sa za posledné dva týždne rozbehla. Z toho dôvodu nebol pre mňa výsledok až taký prekvapivý,“ skonštatoval Dubéci.

Volebný výsledok nie je podľa neho dobrý, označuje to za sklamanie. Avšak zároveň ho vníma aj ako výzvu pre tých, ktorí zdieľajú demokratické hodnoty, aby pracovali ešte viac. Opozícia bude preto musieť zintenzívniť svoju prácu a ak sa doteraz pracovalo „na 100 percent, teraz to bude musieť byť na 150 percent.“ Deklaruje tiež, že urobia absolútne všetko pre to, aby Ústavný súd SR zostal nezávislou inštitúciou, ktorá garantuje ústavnosť.

Sklamanie z výsledku volieb neskrýva ani Gröhling, podľa nich by bol Ivan Korčok skvelým prezidentom SR. „Na Slovensku sa udialo, že k víťazstvu niekedy stačí šírenie poloprávd, hoaxov alebo rozdeľovanie spoločnosti,“ poznamenal s tým, že pravica si bude musieť sadnúť a nastaviť a zjednotiť komunikáciu.

Ubezpečuje, že ako opozícia budú pozorne sledovať vládu SR i novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho, či bude skutočne prezidentom pre všetkých. Pripravení sú pokračovať v ich práci a zákonných aktivitách i obštrukciách v parlamente, rovnako tak vo využití zákonných kompetencií a podávaní podnetov aj na Ústavný súd SR.

SaS ani PS sa do budúcnosti nebránia diskusii o prípadnej spolupráci s Korčokom, obe politické zoskupenia by boli takejto spolupráci otvorení. Doteraz to však nebolo témou dňa, keďže prioritou boli prezidentské voľby. Zároveň je však podľa nich na Korčokovi, ako bude narábať so získaným mandátom a dôverou, ktorú mu voliči prejavili.