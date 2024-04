Pellegrini sa vzdá postu predsedu Hlasu-SD a členstva v strane

Zatiaľ nepovedal, kto ho nahradí vo funkcii. Deklaroval spoluprácu s vládou pri pomoci občanom. Ak by konala v rozpore s Ústavou SR, ako prezident bude mať podľa vlastných slov povinnosť sa ozvať.

„Ja sa vzdám aj postu predsedu a vzdám sa aj členstva v Hlase-SD, aby som dodržal nepísanú tradíciu,“ skonštatoval Pellegrini. Neobáva sa o budúcnosť strany, nevidí dôvod ani na spájanie strany s niekým iným. Je presvedčený, že strana vygeneruje jedného schopného kandidáta, ktorý bude na sneme schválený ako predseda. Navrhovať bude niekoho z podpredsedov či generálneho manažéra strany.

Naďalej deklaruje aj stabilitu vládnej koalície a pripravenosť ministrov Hlasu-SD napĺňať svoj program. Dodal, že v koalícii sa musia dohodnúť aj na jeho nástupcovi vo funkcii predsedu Národnej rady (NR) SR. Všetko podľa jeho slov vyriešia do inaugurácie nového prezidenta, ktorá je plánovaná na 15. júna

Skonštatoval, že po nástupe do prezidentského úradu chce mať s vládou konštruktívny vzťah. Deklaruje jej podporu v pomoci ľuďom a pri krokoch pre lepšiu budúcnosť krajiny. „Tam, kde sa vláda odkloní od týchto vecí alebo by chcela robiť niečo, čo je v rozpore s ústavou, ako prezident budem mať povinnosť sa ozvať,“ podčiarkol. Dodal, že po nástupe do funkcie by uvítal aj skoré stretnutie všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov.

Pellegrini sa zároveň poďakoval všetkým občanom, ktorí využili svoje právo voliť a ocenil vysokú volebnú účasť. Výsledky podľa neho ukázali aj to, že sa ľudia prestali hanbiť za svoj názor. Svoju výhru berie ako veľký záväzok voči občanom.