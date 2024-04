Polícia evidovala počas druhého kola päť priestupkov a 19 podnetov

Polícia evidovala počas druhého kola prezidentských volieb päť priestupkov, zaoberať sa bude aj 19 podnetmi. K vážnemu narušeniu verejného poriadku neprišlo. Na nedeľnej tlačovej konferencii o tom informoval policajný prezident Ľubomír Solák.

„Prijaté bezpečnostné opatrenia vyhodnocujeme ako dostatočné,“ podotkol s tým, že v pohotovosti boli viaceré zložky polície. Na bezproblémovom zabezpečení volieb a verejného poriadku v rámci celého Slovenska sa v sobotu (6. 4.) podieľalo 5786 policajtov.

Solák doplnil, že polícia počas prípravy druhého kola volieb evidovala jedno trestné oznámenie a šesť priestupkov. Začaté bolo trestné stíhanie, ktoré sa týka podozrenia zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy nalepením plagátu v Partizánskom.

Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda označil voľby z organizačnej stránky za úspešne zvládnuté. „Všetko bolo v súlade so zákonom,“ povedal. Drobné problémy, ktoré sa vyskytli, boli podľa jeho slov promptne vyriešené.

V prípade členky volebnej komisie v Kolárove, ktorá odvolila za inú osobu, bol hlas zarátaný. „Hlas musel byť zarátaný, pretože keby nebol zarátaný, tak by musel byť vyradený celý okrsok a to by bolo porušenie práv všetkých voličov, ktorí tam prišli,“ zdôvodnil Burda s tým, že ide o skreslenie výsledku o jeden hlas. V prípade vylúčenia celého okrsku by bol efekt vyšší. Podozrením zo spáchania priestupku sa zaoberá polícia.