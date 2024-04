Šutaj Eštok: Pred inauguráciou bude mať Hlas snem, kde si zvolíme predsedu strany

„Som sociálny demokrat telom aj dušou, vždy som bol ľavičiar a ja sa vždy snažím iba robiť svoju robotu na maximum tak, ako som sa snažil urobiť ako opozičný poslanec, teraz ako minister vnútra, aj ako generálny manažér strany sa budem snažiť o to, aby strana bola na výslní a aby atakovala popredné priečky aj v rámci všetkých predvolebných preferenčných prieskumov,“ skonštatoval Šutaj Eštok.

Za stranu chce garantovať, že bude pevnou súčasťou vládnej koalície, že všetkých 27 poslancov bude podporovať vládnu koalíciu a že chcú zabezpečiť lepší, pokojnejší a bezpečnejší život ľuďom. Šutaj Eštok deklaroval, že Hlas sa „nestratí niekde“ v strane Smer-SD.

Na otázku, kto nahradí Pellegriniho na poste predsedu parlamentu, Šutaj Eštok neodpovedal. Ministerka hospodárstva Denisa Saková aj minister investícií Richard Raši (obaja Hlas-SD) sú na svojich pozíciách podľa neho perfektní. „Takže je to ťažká voľba, kto z nich by mal prísť na pozíciu predsedu parlamentu,“ podotkol.

Minister vnútra je zároveň rád, že Slovensko má po desiatich rokoch proslovenského prezidenta. Voľby podľa neho ukázali, že Slováci chcú v krajine pokoj, nechcú byt zatiahnutí do vojenských konfliktov, dôverujú vládnej koalícii a jej krokom. „Iba tie výsledky, ktoré prinesiete ľuďom v rámci vládnutia, vám potom garantujú to, že sa to ocení v parlamentných voľbách a ja som opäť rád, že referendum o vláde po šiestich mesiacoch dopadlo ešte úspešnejšie ako samotné septembrové voľby,“ skonštatoval.