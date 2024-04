Šimečka: Je mi ľúto, že to nevyšlo, Korčok by bol výborným prezidentom

Uviedol to predseda opozičného parlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka v reakcii na výsledky druhého kola prezidentských volieb. TASR o tom informovala riaditeľka mediálneho oddelenia PS Alena Kuišová.

„Gratulujem Petrovi Pellegrinimu. Chcel by som veriť, že bude lepším prezidentom, ako je predsedom parlamentu. Mal by pamätať na to, že jeho úlohou je zastupovať všetkých občanov a občianky Slovenska - aj tých vyše milióna z nich, ktorí si priali za prezidenta Ivana Korčoka,“ uviedol Šimečka. Konštatoval, že Korčok odviedol spolu so svojím tímom vynikajúcu kampaň.

Zhodnotil, že kampaň bola zo strany Ficovej vlády a koalície plná podrazov, klamstiev, strašenia a prekračovania písaných aj nepísaných pravidiel súťaže. „Potvrdzuje sa, že pre Slovensko predstavujú nebezpečie a nezastavia sa pred ničím,“ poznamenal.

Zároveň dodal, že vyhrali relatívne tesne. „Nesmieme strácať nádej. Musíme spolupracovať, musíme sa zmobilizovať a musíme ich začať porážať v každých ďalších voľbách, ktoré nás čakajú. Už čoskoro. Je to ťažké, ale som presvedčený, že sa to dá,“ povedal.