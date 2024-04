HZS pomáhala turistovi, ktorý pravdepodobne dostal epileptický záchvat

Mužovi pomáhali horskí záchranári, ktorých požiadali o pomoc prostredníctvom tiesňovej linky. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Turistovi na pomoc vyrazili štyria záchranári HZS, ktorí ho po príchode na miesto vyšetrili. „Pacient sa na mieste už nachádzal pri vedomí a plne orientovaný. Po vyšetrení s ním zostúpili na Podžiar, odkiaľ ho terénnym vozidlom HZS transportovali do Štefanovej. Tam si ho prevzala do starostlivosti posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá s pacientom smerovala do nemocnice na ďalšie vyšetrenia,“ uviedla HZS.